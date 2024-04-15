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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 22 ولاية
الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 22 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 22 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الاثنين من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: المنيعة، غرداية، ورقلة، الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، تقرت.

صلاحية النشرية تمتد إلى غاية منتصف يوم الاثنين وتتعدى الـ 40 ملم.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يتعلق بسقوط أمطار عبر ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، تيارت، سعيدة، البيض، بسكرة، باتنة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، قالمة، إليزي وسوق أهراس.

كما حملت النشرية تنبيها حول هبوب رياح قوية عبر ولايات: المنيعة، غرداية، ورقلة، الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، تقرت،  الطارف، عنابة، سكيكدة، تيارت، سعيدة، البيض، بسكرة، باتنة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، قالمة، إليزي، تيميمون، إن صالح، الجلفة، المدية، البليدة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية وسوق أهراس.

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