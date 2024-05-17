تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 23 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني، أن الأمطار ستخص ولايات: البيض، الأغواط، الجلفة، غرداية، المنيعة، تيميمون وورقلة.

صلاحية النشرية من الثانية من زوال الجمعة إلى غاية الحادية عشر ليلا.

كمية التساقط بين 20 إلى 30 ملم.

كما ستخص الأمطار ولايات: المسيلة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق أهراس.

صلاحية النشرية من السادسة من مساء الجمعة إلى السادسة صباحا من يوم السادسة صباحا.

كمية التساقط ما بين 20 إلى 30 ملم وقد تصل إلى 40 ملم.

وحملت النشرية أيضا تنبيها من المستوى الأول يخص تساقط أمطار عبر: الطارف، بني عباس، إن صالح، تمنراست وبرج باجي مختار.