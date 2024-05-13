تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجزائرية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار غزيرة مرفوقة بالرعود عبر عدة ولايات.

وأفاد الديوان في نشريته التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي وتبسة.

كما ستخص الأمطار الرعدية ولايات قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، البويرة، معسكر، وأولاد جلال.

صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.