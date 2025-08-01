تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 32 ولاية
نبه ديوان الأرصاد الجية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.
وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، إن صالح، أدرار، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.
كما نبهت النشرية أن الرعود ستخص ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة، برج بوعريرج، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، الوادي، بسكرة،المغير وتلمسان.
تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الجمعة إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد السبت.