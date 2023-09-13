تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 41 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، الشلف، بجاية، جيجل، البويرة، الطارف، عنابة، تيبازة، البليدة، بومرداس، المدية، تيزي وزو.

كما شمل التنبيه ولايات: تيارت، غليزان، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، سعيدة، النعامة، وهران، خنشلة، عين الدفلى، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف. ميلة، أم البواقي، باتنة، تبسة، قالمة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، معسكر، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، سوق أهراس، بني عباس وبشار.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح الخميس.