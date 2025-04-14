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الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة على 29 ولاية

محمد فاسي
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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة على 29 ولاية
أرشيف
أمطار رعدية غزيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من أمطار رعدية غزيرة جدا على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار التي تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز أحيانا الـ 50 ملم محليا بداية من السادسة صباحا من اليوم الإثنين لغاية الساعة التاسعة من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، ورقلة، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بو عريرج، غليزان، بجاية، غرداية، تقرت، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من أمطار رعدية غزيرة جدا على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار التي تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز أحيانا الـ 50 ملم محليا بداية من السادسة صباحا من اليوم الإثنين لغاية الساعة التاسعة من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، سطيف، باتنة، بسكرة، أولاد جلال والمغير.

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