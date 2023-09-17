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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة واستمرار موجة الحر عبر هذه الولايات
الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة واستمرار موجة الحر عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة واستمرار موجة الحر عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية عبر عدة ولايات ساحلية وأمطار رعدية في ولايات أخرى.

وأفاد في الديوان في نشرية خاصة حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة وستتراوح درجات الحرارة فيهم بين 39 و41 درجة مئوية.

كما حملت تنبيها يتعلق بموجة حر عبر ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف وستصل درجات الحرارة في هذه الولايات إلى 43 درجة مئوية.

وفي نشرية حول تساقط الأمطار أوضح ديوان الأرصاد الجوية أن أمطار رعدية غزيرة ستخص ولايات: وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، بشار، بني عباس وتندوف.

صلاحية النشرية من منتصف نهار الأحد إلى غاية الثالثة زوالا.

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