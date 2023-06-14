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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة وبرد عبر 22 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة وبرد عبر 22 ولاية

وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية تنبيها حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، خاص بتساقط أمطار غزيرة رعدية محملة بحبات البرد عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت بالمستوى الثاني البرتقالي أن ولاية عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة ستشهد أمطار رعدية غزيرة بدياة من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها باللون الأصفر خاص بتساقط أمطار رعدية عبر ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، برج بو عريريج، بسكرة، تيزي وزو، جنات، تمنراست، إن قزام، سطيف والمسيلة.

وجاء في النشرية تنبيه حول موجة حر شديدة بولاية برج باجي مختار تبدأ من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

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