تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

أفادت النشرية التي جاءت من المستوى أن الأمطار ستخص ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وستتراوح كمية التساقط ما بين 40 إلى 60 ملم.

كما حذرت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات المسيلة، الجلفة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.