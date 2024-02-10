تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: المسيلة، باتنة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، تيارت، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، بومرداس، العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، سكيكدة، عنابة وعين الدفلى.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 30 ملم وتبدأ من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشريتها، من هبوب رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الرياح ستخص ولايات: المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، ام البواقي، قالمة، سوق اهراس، خنشلة، تبسة وبسكرة

تتراوح سرعتها بين 60 إلى 70 كلم/سا مرفوقة بزوابع رملية

كما حذرت في نشرية ثانية من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية على ولايات تندوف، بني عباس، بشار، البيض، النعامة، الاغواط، غرداية، الجلفة، تيارت وسعيدة.

كما نشر الديوان تنبيها ثالثا يخص هبوب رياح قوية على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم والشلف.