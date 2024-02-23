تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 28 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تسمسيلت، الأغواط، غليزان، عين تيموشنت، وهران، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو،سطيف، بجاية، بومرداس،جيجل، سكيكدة والبليدة.

كما حذرت النشرية في تنبيه من المستوى الثاني من هبوب رياح قوية عبر ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران وغليزان.

سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا وقد تصل إلى 90 كلم/سا وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

وجاء في النشرية أيضا تنبيه من المستوى الأول يتعلق بهبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، النعامة والبيض.