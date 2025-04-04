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الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس، ليوم الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها الـ 80 كلم في الساعة على ولايات: تيبازة، بومرداس، عين الدفلى والبليدة.

كما ستشهد ولايات: المنيعة، تيميمون وإن صالح رياح قوية متبوعة بزوابع رملية.

ونبه الديوان في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: البويرة، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البيض، المنيعة، تيميمون وإن صالح.

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