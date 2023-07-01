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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر 14 ولاية
الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر 14 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت من أمطار رعدية وموجة حر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت في تنبيه من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، الأغواط، البيض، النعامة، سيدي بلعباس وتلمسان.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف النهار.

كما أشارت النشرية إلى أن موجة الحر ستخص ولايات: ورقلة، المنيعة، إن صالح، تيممون، أدرار وتندوف.

صلاحية النشرية من الثالثة صباحا إلى غاية الثالثة صباحا من نهار الأحد.

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