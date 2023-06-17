-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية ودرجات حرارة قياسية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 3437
  • 0
تنبيه جديد: أمطار رعدية ودرجات حرارة قياسية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت من موجة حر شديدة وتساقط امطار رعدية عبر عدة ولايات غربية وجنوبية.

وأفاد نشرية الديوان إلى أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعابس، أدرار وبرج باجي مختار.

صلاحية النشرية بداية من منتصف نهار السبت إلى غاية السادسة مساء.

وأشار الديوان إلى أن أمطار رعدية غزيرة ستخص ولايات: البيض، الاغواط، سعيدة، سيدي بلعابس، تلمسان، النعامة، تمنراست، جنات، إن قزام وبرج باجي مختار.

مقالات ذات صلة
هكذا سيتمّ تعويض الصيـادين المتضررين من التقلبات الجوية في تيبازة

هكذا سيتمّ تعويض الصيـادين المتضررين من التقلبات الجوية في تيبازة

الممثل الخاص لبوتين: زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا “حدث تاريخي”

الممثل الخاص لبوتين: زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا “حدث تاريخي”

المرأة العاملة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

المرأة العاملة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

انتخاب رئيسة الكونفيديرالية الجزائرية للمؤسسات على رأس “بيزنس أفريكا”

انتخاب رئيسة الكونفيديرالية الجزائرية للمؤسسات على رأس “بيزنس أفريكا”

الجوية الجزائرية تكشف عن تخفيضات مغرية في أسعار التذاكر

الجوية الجزائرية تكشف عن تخفيضات مغرية في أسعار التذاكر

بكالوريا 2023!

بكالوريا 2023!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد