تنبيه جديد: أمطار رعدية ودرجات حرارة قياسية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت من موجة حر شديدة وتساقط امطار رعدية عبر عدة ولايات غربية وجنوبية.

وأفاد نشرية الديوان إلى أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعابس، أدرار وبرج باجي مختار.

صلاحية النشرية بداية من منتصف نهار السبت إلى غاية السادسة مساء.

وأشار الديوان إلى أن أمطار رعدية غزيرة ستخص ولايات: البيض، الاغواط، سعيدة، سيدي بلعابس، تلمسان، النعامة، تمنراست، جنات، إن قزام وبرج باجي مختار.