تنبيه جديد: أمطار رعدية ورياح قوية عبر ولايات وسطى وشرقية

نبه الديوان الوطني الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية عبر 20 ولاية.

ونبه الديوان في نشرية باللون البرتقالي من تساقط أمطار رعدية ستتراوح بين 20 و40 ملم محليا، وهذا إلى غاية الثالثة زوالا.

النشرية تخص ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريج، الطارف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وسطيف عين الدفلى.

تتراوح بين 20 و 40 ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم وتستمر صلاحيتها وهذا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

الولايات المعنية بالأمطار فهي كل من وفي تنبيه من المستوى الأول نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر كل من الوادي، ورقلة وإيليزي.