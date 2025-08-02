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الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية وموجة حر شديدة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار رعدية وموجة حر شديدة عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية وتسجيل مجة حر عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، البيض، النعامة، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

كما أفادت النشرية بتسجيل رعود عبر ولايات: خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، بشار، بني عباس، تيميمون وأدرار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

وحملت النشرية تنبيها حول هبوب رياح متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: ورقلة، إن صالح، تيميمون، أدرار، تندوف، إن قزام وبني عباس.

كما ستشهد ولايات: ورقلة، إن صالح وتندوف تسجيل درجات حر قياسية من السادسة صباحا وتستمر 24 ساعة.

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