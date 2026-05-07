تنبيه جديد: أمطار غزيرة تتعدى الـ 40 ملم عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة جدا عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة.

الكمية المقدرة: بين 20 و40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى منتصف نهار اليوم الخميس.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو.

الكمية المقدرة: بين 20 و30 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

وحملت النشرية تنبيها ثالثا حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة، البيض، تيارت والأغواط.

الكمية المقدرة: بين 20 و40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى منتصف النهار.

كما نبهت النشرية في إنذار من المستوى الأول من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: غرداية، أولاد جلال، بسكرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة.