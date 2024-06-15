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الجزائر

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 15 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 15 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان، المسيلة، تيارت، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، البويرة ومعسكر.

صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح يوم الأحد.

 كما حملت النشرية تنبيها من الدرجة الثانية حول موجة حر شديدة ستمس ولايات: إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

كما نبهت النشرية من موجة حر ستمس ولاية بشار.

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