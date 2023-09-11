تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 29 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، إن قزام، الأغواط، غليزان، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، تيندوف، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة وبشار.

صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.