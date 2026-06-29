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الجزائر

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 45 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 45 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، البويرة، المدية، المسيلة، بومرداس، البليدة، تبزي وزو، سطيف، برج بوعريريج، سيدي بلعباس، سوق أهراس، الواد، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان وغرداية

كما تشمل النشرية ولايات: برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، معسكر، أولاد جلال، وهران وبشار.

من المرتقب أن تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الثلاثاء

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