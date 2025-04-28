تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 13 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول الطقس، ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات غربية وشرقية.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الطارف، قالمة، قسنطينة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الاثنين إلى غاية التاسعة ليلا.