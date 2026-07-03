تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 15 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الامطار والرعود ستخص ولايات: عنابة، الطارف، ورقلة، بني عباس، البيض، النعامة، تندوف وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية على ولايات: تبسة، الشلف، مستغانم، عنابة، سكيكدة،، خنشلة، بسكرة، الطارف ووهران.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم الى غاية التاسعة ليلا.