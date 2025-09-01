-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنبيه جديد: حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر 30 ولاية

الشروق أونلاين
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من استمرار موجة الحر مع تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن موجة الحر ستستمر عبر ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة وبجاية.

تبدأ  صلاحية النشرية من التاسعة صباحا وتستمر إلى غاية السادسة مساء.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، المسيلة وبرج بوعريريج.

كما تخص النشرية ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، تيارت، الجلفة، البيض، المغير، البويرة، النعامة، أولاد جلال، باتنة، المدية، جيجل، الأغواط، برج باجي مختار وإن قزام.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

