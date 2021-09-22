تنبيه جديد حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية 

نبهت مصالح الديوان في نشرية جديدة حول الحالة الجوية، الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من 15 مساء إلى منتصف الليل.

وجاء في النشرية أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، البويرة، تيسمسيلت، الأغواط، البيض، النعامة، غليزان، تيارت، سعيدة، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، تيزي وزو، قسنطينة، قالمة، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، عين الدفلى، الشلف والجلفة.

الحالة الجوية: أمطار رعدية عبر 20 ولاية

وكانت مصالح الأرصاد قد نبهت صبيحة الأربعاء، بأن 20 ولاية ستشهد فيها أمطارا رعدية غزيرة تصل إلى 30 ملم محليا.

وبحسب النشرية فإن الولايات المعنية ستشهد أمطار رعدية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

الولايات المعنية هي: العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى المدية، السعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة.

الحالة الجوية: أمطار رعدية مرفقة بحبات برد عبر 24 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد من الحالة الجوية، الثلاثاء، التي تشهد فيها بعض الولايات أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بحبات البرد.

وبحسب النشرية التي تمتد صلاحيتها من الثلاثاء على 15 زوالا إلى غاية نهار غد الأربعاء على الساعة 03 صباحا فإنّ كمية الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم ومن المحتمل أن تصل وتفوق محليا الـ 40 ملم.

الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، المسيلة، تيارت، مستغانم، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، سعيدة، معسكر، ووهران.

كما نشرت الأرصاد نشرية سابقة بساعات تخص هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات برد أيضا عبر عدة ولايات، بدء من الثلاثاء، الساعة التاسعة صباحا، إلى غاية الأربعاء، الساعة السادسة صباحا.

الولايات المعنية هي: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، والمدية.

الحالة الجوية ليوم الثلاثاء: أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات

توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الحالة الجوية ليوم الثلاثاء أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضحت التوقعات أن المناطق الوسطى والشرقية ستعرف أجواء من مغشاة إلى غائمة وممطرة على المناطق الساحلية والداخلية، هذه الأمطار تكون على شكل زخات مطرية رعدية أحيانا وتزداد حدة بداية من الظهيرة.

كما توقعت ذات المصالح أن تشهد المناطق الغربية أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محملة بزخات مطرية تكون رعدية أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية.

وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية ستشهد أجواء مغشاة على الجنوب الغربي، والصحراء الوسطى، شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ليوم الثلاثاء ستتراوح ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 23 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية وما بين 32 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات الاثنين

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية من المستوى الأول حول الحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المدية، المسيلة و الجلفة أمطار غزيرة بداية من السادسة مساء إلى منتصف الليل.

أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية

ستشهد الحالة الجوية يوم الاثنين، حسب توقعات ديوان الأرصاد، أمطارا رعدية غزيرة عبر الولايات الوسطى والشرقية.

ونبهت مصالح الديوان أن الأمطار ستخص ولايات: الطارف، سكيكدة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، ميلة، قالمة، تيزي وز، بجاية، المدية، عين الدفلى، المسيلة والجلفة.

أما على المناطق الغربية والوسطى فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة مع تشكل رعود منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن،الصحراء الوسطى،شمال الصحراء ومنطقة الواحات،مع تسجيل رعود خفيفة على منطقة بشار أواخر النهار.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تترواح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.