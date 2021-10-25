تنبيه جديد حول الحالة الجوية: أمطار غزيرة عبر 8 ولايات
نبهت مصالح الأرصاد في نشرية جديدة لها حول الحالة الجوية، صبيحة الاثنين، من استمرار تساقط الأمطار عبر 8 ولايات شرقية إلى غاية ما بعد الظهيرة.
وحسب تنبيه جديد فإن الولايات المعنية هي: جيجل، ميلة، قسنطينة (لون أصفر)، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق اهراس (لون برتقالي).
ووفق نفس المصدر، تمتد صلاحية التنبيه إلى غاية الثالثة زوالا من يوم الاثنين.
استمرار تساقط الأمطار عبر 10 ولايات شرقية
نبهت مصالح الأرصاد في نشرية جديدة لها حول الحالة الجوية، الأحد، 24 أكتوبر، من استمرار تساقط الأمطار عبر 10 ولايات شرقية إلى غاية منتصف نهار الاثنين.
وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من السادسة مساء من الأحد إلى منتصف نهار الاثنين.
وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة، الطارف، ميلة، أم البواقي، تبسة، قسنطينة وجيجل.
تنبيه جديد حول الحالة الجوية: استمرار تساقط الأمطار عبر 17 ولاية
نبهت نشرية خاصة بالحالة الجوية، صبيحة الأحد، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر 17 ولاية منها 7 في المستوى البرتقالي.
وتوقعت نشرية جديدة للمصالح الجوية جاءت من المستوى الثاني البرتقالي، أن تتراوح كمية الأمطار الرعدية بين 30 إلى 50 ملم، ومن المحتمل أن تفوق 60 ملم محليا.
وستكون الولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية منتصف نهار الإثنين.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بأمطار غزيرةتكون رعدية أحيانا،حيث أن الكميات المتوقعة تتراوح مابين 30إلى50 ملم،ومن المحتمل تفوق60 ملم محليا
الولايات المعنية:
سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس
صلاحية هذه النشرية إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 09 صباحا pic.twitter.com/7h0Cnn3WoE
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 24, 2021
وحسب نشرية أخرى أعلن عنها الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالتنبيه الأصفر هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.
وحسب نفس المصدر فإن تساقط الأمطار سيتواصل إلى غاية زوال الأحد بهذه ولايات.
تنبيه جديد حول الحالة الجوية: تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية
نبهت نشرية خاصة بالحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية تمتد صلاحيتها إلى غاية منتصف الليل.
وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة، سيدي بلعابس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، المسيلة، سطيف وبرج بوعريريج.
نشرية خاصة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية عبر 28 ولاية.
وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تمتد صلاحية النشرية من التاسعة ليلا إلى الثالثة من صباح السبت.
وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، وهران، معسكر، عنابة، البليدة، سكيكدة والطارف.
هذه توقعات الحالة الجوية ودرجات الحرارة ليوم الجمعة
أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الجمعة، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا تكون مرفوقة بتساقط أمطار رعدية عبر بعض المناطق.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل خلال الصبيحة، لتتلبد السماء تدريجيا خلال الليل على المناطق الغربية والوسطى للوطن، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 22 أكتوبر 2021:
المناطق الشمالية:
🖍 أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء
بعض السحب السفلى التي تميز السواحل خلال الصبيحة، لتتلبد السماء تدريجيا خلال الليل على المناطق الغربية والوسطى للوطن، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا pic.twitter.com/DoujLBc3oI
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 21, 2021
أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء مغشاة غالبا وغائمة أحيانا على الصحراء الشرقية وكذا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تساقط بعض الأمطار المحلية.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة :
على المناطق الجنوبية:
👈أجواء مغشاة غالبا وغائمة أحيانا على الصحراء الشرقية وكذا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تساقط بعض الأمطار المحلية
👈أجواء قليلة السحب على شمال الصحراء ومنطقة الواحات وصافية على باقي المناطق الجنوبية pic.twitter.com/ythpshANVJ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 21, 2021
وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 22 أكتوبر2021:
📌 تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية
📌 وما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية
📌 وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/nIRfQJiAqH
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 21, 2021
نشرية جديدة: استمرار تساقط الأمطار الرعدية والزوابع الرملية عبر هذه الولايات
مددت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، في نشرية لها حول الحالة الجوية تنبيهها حول تساقط أمطار غزيرة رعدية، وكذا رياح وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية.
وفي تنبيه من الدرجة الثانية توقعت المصالح الجوية استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر كل من ولايات: إليزي، جانت وتنمراست.
فيما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.
وستمتد صلاحية هذه النشرية حسب المصالح المختصة إلى غاية منتصف نهار الخميس.
نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار عدية وكذا هبوب رياح وزوابع رملية عبر عدد من الولايات.
وحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية ستعرف كل من ولايات: ورقلة، إليزي، المنيعة، عين صالح، تيميمون، أدرار وبرج باجي مختار هبوب رياح قوية وكذا زوابع رملية.
كما نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر ولايتي جانت وإليزي.
هذه هي توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء
أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.
وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي الذي يميز المناطق الساحلية للوطن الأقصى غربية منها والأقصى شرقية.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:
المناطق الشمالية:
🖍 أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي الذي يميز المناطق الساحلية للوطن الأقصى غربية منها و الأقصى شرقية.
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/8tiBA3Wi8E
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 18, 2021
أما المنالطق الجنوبية فستشهدأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على الصحراء الشرقية وكذا الطاسيلي، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية بداية من الظهيرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.
بينما ستميز باقي المناطق الجنوبية أجواء صافية على العموم.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:
على المناطق الجنوبية:
👈 أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على الصحراء الشرقية وكذا الطاسيلي، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية بداية من الظهيرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار
👈 أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية pic.twitter.com/h6mLawhOC7
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 18, 2021
وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 23 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الثلاثاء 19 أكتوبر2021:
📌 تتراوح ما بين 23 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية
📌 وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية
📌 وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/4vXOQlGHNR
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 18, 2021
توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين 18 أكتوبر: أجواء صافية عبر الولايات ودرجات حرارة فصلية
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الاثنين استمرار الأجواء الصافية عبر ولايات الوطن.
وأوضحت توقعات الديوان أن المناطق الشمالية ستشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض الضباب المرفق بسحب سفلى الذي يميز خاصة المناطق الشرقية للوطن.
وأما على المناطق الجنوبية فستشهد أجواء صافية، مع بعض الغيوم الجزئية على شمال الصحراء وكذا منطقة الواحات، وأجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب الشرقي نحو الصحراء الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية وما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية وما بين 23 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية.
حالة الطقس ليوم الأحد 17 أكتوبر: أجواء غائمة عبر الولايات الوسطى والغربية
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الحالة الجوية ليوم الأحد، أجواء غائمة مع ترقب تساقط الأمطار على بعض الولايات الشمالية الوسطى والغربية.
وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات الداخلية ستشهد هي الأخرى أجواء غائمة فيما ستعرف الولايات الشرقية استقرارا في حالة الطقس.
وفيما يخص الولايات الجنوبية فستشهد صفاء على معظم مناطقها فيما ستنظم منطقة شمال الصحراء إلى الولايات التني تعرف أجواء ملبدة.
وستتراوح درجات الحرارة ظهيرة يوم الأحد على المناطق الشمالية ما بين 21 و24 درجة مئوية فيما ستعرف المناطق الداخلية من 20 إلى 28 درجة مئوية.