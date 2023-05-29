تنبيه جديد حول الطقس: استمرار تساقط الأمطار عبر 27 ولاية

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الإثنين، باستمرار الإضطراب الجوي المصحوب بتساقط الأمطار وهبوب الرياح القوية عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول والثاني لديوان الأرصاد الجوية فسيستمر تساقط الأمطار عبر كل من ولايات: الجزائر، تيبازة، بجاية، المسيلة، تيزي وزو، الشلف، جيجل، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، البليدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، الطارف، الجلفة والنعامة.

وستكون هذه النشرية سارية إلى منتصف الساعة 3 مساء عبر بعض الولايات وإلى 9 ليلا عبر أخرى.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: الجلفة، الوادي، بسكرة، الأغواط، غرداية، تقرت، المنيعة، البيض، المغير، بسكرة، النعامة، ولاد جلال، تميمون وبشار.