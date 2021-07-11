تنبيه جديد حول الطقس: موجة حر شديدة تتعدى 45 درجة عبر ولايات شمالية وجنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من موجة حر شديدة تتجاوز 45 درجة بالمناطق الشمالية و49 درجة بالمناطق الجنوبية .

وجاء التنبيه الأول باللون البرتقالي وخص ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو، المسيلة وباتنة.

وستصل درجات الحرارة في هذه الولايات حدود 47 درجة مئوية وتبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الأحد إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الاثنين.

كما حذرت مصالح الديوان من موجة حر على الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة والنعامة.

وفي ذات النشرية حذرت مصالح الديوان من موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتعدى عتبة 49 درجة على الولايات الجنوبية.

الولايات المعنية هي: المغير، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، بني عباس وتندوف.

صلاحية التنبيه بداية من الساعة السادسة من صبيحة الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الاثنين.

رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل الوسطى السبت

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، السبت، من هبوب رياح قوية و تشكل أمواج عالية عبر السواحل الوسطى.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد سواحل تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا وتشكل أمواج عالية تستمر إلى غاية منتصف الليل.

موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات جنوبية

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، السبت، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات جنوبية.

وتوقعت ذات المصالح أن تشهد ولايات: ورقلة ، تقرت، مسيلة، إن صالح، باتنة، المغير، أدرار وأولاد جلال موجة حر شديدة من منتصف نهار السبت إلى التاسعة مساء.

فيما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد ولايات: تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام أمطار رعدية من الثالثة مساء إلى غاية منتصف الليل.

أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن الرياح القوية ستستمر بالهبوب إلى غاية الساعة السادسة من مساء الجمعة على سواحل : مستغانم وتنس.

كما ستشهد سواحل أرزيو، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 50 إلى 60 كلم/سا.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية عبر ولايات تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام تبدأ من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 7 ولايات جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، من موجة حر شديدة عبر 7 ولايات جنوبية.

وتوقعت ذات المصالح أن تشهد ولايات: ورقلة، المنيعة، إن صالح، تيميمون، بني عباس، أدرار، وبرج باجي مختار موجة حر شديدة إلى غاية الساعة التاسعة مساء.

أمطار وتراجع في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس يوم الخميس تراجعا في درجات الحرارة على المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تساقط خفيف للأمطار.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن الحرارة ستتراوح ما بين 26 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية وما بين 28 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية، فيما ستبقى درجات الحرارة مرتفعة على المناطق الجنوبية.

وأظهرت توقعات الأرصاد الجوية تساقطا للأمطار صبيحة الخميس على المناطق الشمالية وتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على المرتفعات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، ومن المحتمل أن تلتحق محليا بالسواحل خلال الليل.

كما ستعرف المناطق الغربية سحب عابرة خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وستهد المناطق الجنوبية استمرار موجات الحر الشديدة عبر عدة ولايات.

تنبيه حول الطقس: استمرار موجة الحر عبر 14 ولاية

حذرت مصالح الارصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من استمرار موجة حر شديدة عبر 14 ولاية.

توقعت مصالح الجوية استمرار الحرارة المرتفعة الى غاية الساعة التاسعة مساءً على كل من: المسيلة، باتنة، تقرت، ورقلة، عين صالح، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، الوادي، المغير، غرداية، المنيعة، بني عباس وتندوف.

استمرار موجة الحر عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نتبيه لها حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات.

وحسب النشرية التي جاءت من المستوى الثاني فالولايات المعنية بالنشرية هي: المسيلة، باتنة، تقرت، ورقلة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من نهار الثلاثاء وإلى غاية ليلة الأربعاء 07 جويلية على الساعة 21 سا.

توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء، أجواء صافية على معظم المناطق مع استمرار موجة الحر عبر معظم المناطق خاصة الجنوبية.

وحسب مصالح الارصاد الجوية سيميز الولايات الساحلية أجواء مستقرة مع درجات حرارة تتراوح مابين 34 و36 درجة.

أما المناطق الداخلية فستشهد اجواء من مستقرة إلى غائمة مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة.

في حين ستعرف المناطق الجنوبية هي الأخرى اجواء صافية مع موجة حر عالية تصل إلى 48 درجة تحت الظل عبر العديد من الولايات.

نشرية حول الطقس: استمرار موجة الحر الشديدة عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، ليوم الاثنين، من استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات تفوق 48 درجة مئوية.

وجاء في تنبيه باللون البرتقالي لمصالح الديوان أن ولايات ورقلة، تقرت، المغير، الوادي، باتنة والمسيلة ستشهد استمرار موجة الحر الاثنين إلى غاية التاسعة مساء.

نشرية حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 48 درجة عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، ليوم الأحد، من موجة حر تفوق 48 درجة عبر 13 ولاية.

وجاء في تنبيه من المستوى الثاني لذات المصالح بأنه سيتم تسجيل استمرار موجة الحر تفوق الـ 48 درجة محليا والتي تميز الولايات الآتية: ورقلة، تقرت، المغير، الوادي، باتنة والمسيلة.

وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة 21 ليلا.

وفي تنبيه من المستوى الأول نبهت نشرية أخرى من موجة حر شديدة عبر كل من ولايات أدرار، بسكرة، غرداية، المنيعة، أولاد جلال، برج باجي مختار وتيميمون.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من السادسة صباحا وإلى غاية 9 ليلا.

موجة حر عالية عبر 6 ولايات السبت

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة عبر 6 ولايات.

وأوضحت النشرية في تحذير حمل اللون البرتقالي أن ولايتي المسيلة وباتنة وتحديدا منطقة بريكة ستتعدى درجات الحرارة فيها 44 بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف نهار الأحد.

فيما توقعت مصالح الديوان أن تتعدى الحرارة درجة 48 في ولايات ورقلة، الوادي، المغير وتقرت بداية من منتصف نهار السبت إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الأحد.

تنبيه ثاني: استمرار موجة الحر الشديدة عبر 14 ولاية جنوبية

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم السبت من استمرار موجة الحر الشديدة عبر 14 ولاية جنوبية.

وتوقعت مصالح الأرصاد في التنبيه الذي حمل اللون الأصفر أن تستمر هذه الموجة إلى غاية الساعة التاسعة مساء

الولايات المعنية هي: أدرار، ورقلة، الوادي، المغير، تيميمون، بسكرة، تقرت، المسيلة، تندوف، أولاد جلال، برج باجي مختار، بني عباس، المنعية وإن صالح.

نشرية جديدة حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 15 ولاية جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الجمعة من استمرار موجة الحرارة الشديدة عبر 15 ولاية جنوبية.

وحملت نشرية الأحوال الجوية تنبيها باللون البرتقالي يخص ولايات: أدرار، ورقلة، الوادي، المغير، تميمون وتقرت وتستمر موجة الحر من الجمعة إلى غاية يوم السبت.

والتنبيه الثاني حمل اللون الأصفر ويخص ولايات: المنيعة، برج باجي مختار، عين صالح، غرداية، أولاد جلال، بيني عباس، المسيلة، تيندوف وبسكرة.