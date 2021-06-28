تنبيه جديد حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 9 ولايات جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، من موجة حر شديدة عبر 9 ولايات جنوبية تتعدى فيها درجة الحرارة 48 درجة مئوية.

الولايات المعنية هي: أدرار، الوادي، ورقلة، المغير، المنيعة، برج باجي مختار، تيميمون، تقرت وإن صالح.

وأشارت مصالح الديوان إلى أن التنبيه يستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

استمرار الأجواء الحارة على المناطق الجنوبية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس، الاثنين، استمرار الأجواء الحارة على المناطق الجنوبية لتصل في بعض الولايات إلى 48 درجة مئوية.

وأشارت التوقعات إلى تسجيل أجواء حارة على برج باجي مختار والصحراء الوسطى والواحات.

وستشهد المناطق الداخلية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا وكذلك على الهضاب العليا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة، خاصة على الهضاب العليا.

وستعرف المناطق الشرقية و الوسطى أجواء مغشاة مع رعود أواخر النهار وخلال الليل، وعلى المناطق الداخلية،الهضاب العليا والأوراس، مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة،تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

موجة حر شديدة تضرب ولايتي أدرار وإن صالح

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من المستوى الثاني حمل اللون البرتقالي حول حالة الطقس السبت من موجة حر شديدة عبر ولايتي أدرار وإن صالح.

وتوقعت النشرية أن تتجاوز درجة الحرارة في هذه المناطق 48 درجة مئوية تحت الظل، وستستمر من منتصف نهار السبت إلى غاية الساعة التاسعة من مساء الأحد.

كما حذرت مصالح الديوان في ذات النشرية من تسجيل حرارة مرتفعة جدا عبر ورقلة، الوادي، تقرت، تميمون وبرج باجي مختار.

موجة حر تصل إلى 48 درجة عبر 5 ولايات جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ،السبت من موجة حر شديدة عبر 5 ولايات جنوبية.

وتوقعت مصالح الديوان أن تصل درجات الحرارة في هذه الولايات إلى حدود 48 درجة مئوية.

الولايات المعنية هي: أدرار،ورقلة، الوادي، تقرت وإن صالح.

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت، أجواء غائمة على المناطق الساحلية واستمرار موجة الحر بالمناطق الجنوبية.

وأظهرت توقعات المصالح الجوية، أجواء غائمة على الولايات الساحلية والشرقية وصفاء على المناطق الغربية.

فيما توقعت مصالح الديوان استمرار الأجواء الحارة على المناطق الجنوبية حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة لحدود 47 درجة بأدرار، تميمون، إن صالح وبرج باجي مختار.

نشرية حول حالة الطقس: موجة حر تصل إلى 48 درجة عبر 9 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الجمعة، من استمرار موجة الحر تصل إلى 48 درجة، عبر 9 ولايات جنوبية.

وفي نشرية لها أوضحت المصالح الجوية أن كل من ولايات: الوادي، أدرار، ورقلة، غرداية ، المغير، المنيعة، تيميمون، تقرت وعين صالح ستعرف درجات حرارة شديدة تصل إلى 48 درجة تحت الظل.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 6 صباحا وإلى الساعة 9 ليلا.

اضطراب جوي عبر العديد من المناطق

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، ليوم الجمعة، والتي ستعرف اضطراب جوي مرفوق بتساقط الأمطار عبر العديد من المناطق.

وحسب المصالح الجوية ستشهد المناطق الوسطى والغربية سحب كثيفة وضباب مع الصبيحة بالقرب من السواحل، مع ترقب تشكل خلايا رعدية على المرتفعات بعد الظهيرة.

أما المناطق الشرقية فستعرف هي الأخرى أجواء غائمة في الصباح الباكر وهذا بالقرب من السواحل، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة على المرتفعات بداية من الظهيرة.

بينما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء غائمة على الهقار والطاسيلي ووسط الصحراء، مع طقس صاف على باقي المناطق.

وعن درجات الحرارة فسستراوح ما بين تتراوح ما بين 26 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 30 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

موجة حر عبر 9 ولايات جنوبية الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول، حالة الطقس، ليوم الخميس، من موجة حر شديدة عبر 9 ولايات جنوبية.

وحسب نشرية للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: أدرار، ورقلة، الوادي، المغير، المنيعة، برج باجي مختار، تيميمون، تقرت وعين صالح موجة حر قد تصل إلى 48 درجة تحت الظل.

وستمتد صلاحية هذه النشرية حسب المصالح ذاتها من الساعة 9 صباحا وإلى غاية الساعة 9 ليلا.

توقعات بعودة الأمطار عبر المناطق الشرقية الخميس

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الخميس، عودة الأمطار على المناطق الشمالية الشرقية واستقرارا في باقي المناطق.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولاية بجاية وتيزي وزو وعنابة تساقطا للأمطار صباح الخميس، يلحق الاضطراب الجوي بولاية الجلفة مساء، فيما ستشهد باقي الولايات الشرقية الداخلية أجواء غائمة.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد المناطق الغربية والجنوبية أجواء صافية طيلة يوم الخميس.

تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر تصل إلى 48 درجة عبر 6 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها حول حالة الطقس، ليوم الأربعاء، من موجة حر شديدة قد تتجاوز 48 درجة تحت الظل، وهذا عبر 6 ولايات جنوبية.

وحسب المصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: أدرار، ورقلة، الوادي، المنيعة، تقرت وعين صالح، موجة حر عالية تصل درجاتها إلى 48 درجة.

وستمتد صلاحية هذه النشرية حسب المصالح ذاتها من الساعة 6 صباحا وإلى غاية التاسعة ليلا.

استمرار موجة الحر بعدة ولايات

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، ليوم الأربعاء، والتي ستعرف أجواء مستقرة إلى قليلة الإضطراب مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب التوقعات الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى سحب عابرة خلال الصبيحة لتصبح الأجواء صافية على العموم.

كما يرتقب تسجيل أجواء مغشاة جزئيا على الهضاب العليا مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة خلال الظهيرة، لتلتحق محليا بالمناطق الداخلية والساحلية الوسطى الشرقية أواخر النهار.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية خلال الظهيرة، مع ترتقب تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

في حين ستعرف المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى، شمال الصحراء ومنطقة الواحات، وأجواء صافية على باقي المناطق.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها غدا الأربعاء فستتراوح ت ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

موجة حر شديدة عبر هذه الولايات الثلاثاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، من موجة حر عالية عبر 5 مناطق جنوبية.

وحسب نشرية للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: بسكرة، ورقلة، الوادي، المغير وتقرت موجة حر شديدة تصل إلى 48 درجة.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من منتصف نهار الثلاثاء وإلى غاية الساعة 9 ليلا.

استمرار الأجواء الحارة على المناطق الداخلية والجنوبية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الحارة على المناطق الداخلية الشرقية والهضاب العليا وكذا المناطق الجنوبية.

وأشارت المصالح الجوية إلى تسجيل درجات حرارة عالية في منطقة الواحات، أما المناطق الوسطى والغربية فستشهد أجواء صافية على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 30 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين 21 جوان

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الاثنين أجواء حارة نسبيا على المناطق الداخلية الشرقية والهضاب العليا ووسط الصحراء.

وأوضحت مصالح الديوان في نشريتها أن الأجواء ستكون حارة نسبيا الاثنين على الولايات الداخلية الشرقية وعلى وسط الصحراء والواحات.

وتوقعت مصالح الأرصاد أن تعرف المناطق الغربية والوسطى أجواء صافية إلى مغشاة جزئيا خلال الظهيرة.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية وما بين 30 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية وما بين 38 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه جديد حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 16 ولاية

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية عبر 16 ولاية.

وأوضحت النشرية في تنبيه لها من المستوى الأول أن الولايات المعنية هي: الأغواط، بجاية، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف، وسكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المسيلة، البيض، برج بوعريريج، ميلة، والنعامة.

وتمتد صلاحية هذه النشرية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستعرف كل من ولايات: تيزي وزو، الجلفة، المسيلة، بجاية، البويرة، جيجل، سطيف، قالمة، قسنطينة وبرج باجي مختار نشاط رعدي.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية أخرى، من موجة حر عالية عبر بعض المناطق الجنوبية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف كل من ولايات: المغير، ورقلة، الوادي، تقرت وعين صالح موجة حر شديدة.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 9 صباحا إلى غاية 9 ليلا.

استمرار الأجواء الغائمة عبر المناطق الغربية والشرقية يوم الأحد

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الأحد استمرار الأجواء الغائمة على المناطق الغربية والشرقية مع استقرار في المناطق الشمالية الوسطى.

وبينت التوقعات أجواء غائمة على تيارت، البيض،الشلف، الاغواط والجلفة .

كما أبرزت التوقعات استمرار الأجواء الغائمة واحتمال تساقط الأمطار على كل من عنابة، قالمة، قسنطينة، باتنة، بسكرة والمسيلة.

تنبيه حول حالة الطقس: رياح قوية وعواصف رملية عبر 10 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس، ليوم السبت من هبوب رياح قوية وعواصف رملية عبر 10 ولايات.

وأشارت مصالح الديوان إلى أن الولايات المعنية هي: الأغواط، تيارت، سعيدة، ورقلة، البيض، النعامة، غرداية، المنيعة تميمون وتقرت.

وذكرت النشرية أن كل من ورقلة وتقرت ستشهدان موجة حر عالية.

أمطار رعدية عبر 12 ولاية وموجة حر بمناطق جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة لحالة الطقس، من أمطار رعدية عبر 12 ولاية وموجة حر شديدة على 6 ولايات بالجنوب الجزائري.

وحسب النشرية، فإن كمية الأمطار قد تتعدى 15 ملم محليا وتمتد صلاحية هذا التنبيه بين الثالثة زوالا ومنتصف ليلة الجمعة إلى السبت.

ووفق نفس المصدر تشمل هذه النشرية ولايات: تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، البويرة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وتوقعت النشرية أن تشهد كل من ولايات أدرار، ورقلة، المنيعة، برج باجي مختار ، تيممون وإن صالح موجة حر شديدة تستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة: أمطار عبر بعض المناطق وموجة حر على أخرى

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، ليوم الجمعة، والتي ستعرف تساقط الأمطار على المناطق الوسطى والشرقية، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا على المناطق الداخلية.

وحسب التوقعات الجوية فتشهد المناطق الوسطى والشرقية أجواء مغشاة وشبه رعدية مع تطاير جزيئات رملية نحو المناطق الساحلية والداخلية.

بينما يرتقب بداية من الظهيرة، تشكل خلايا رعدية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، لتلتحق محليا بالمناطق الساحلية أواخر النهار.

أما المناطق الغربية فستشهد أجواء من مغشاة إلى غائمة محليا، مع تطاير جزيئات رملية نحو المناطق الساحلية والداخلية.

و خلال الظهيرة، يرتقب تشكل خلايا رعدية على المناطق الداخلية والهضاب العليا، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وعن درجات الحرارة القصوى لظهيرة الجمعة فستتراوح ما بين 25 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية جديدة حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 14 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية شمالية للجزائر.

وحسب بيان للديوان، تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار رعدية تميز اليوم الولايات الآتية:

الأغواط، تيارت، الجلفة، المدية، المسيلة، البيض، الشلف، البليدة، الجزائر العاصمة، سعيدة، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة وعين الدفلى.

أمطار رعدية عبر الولايات الداخلية وموجة حر على الجنوبية الخميس

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية عبر المناطق الداخلية، وكذا تسجيل موجة حر عالية عبر بعض المناطق الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للمصالح الجوية فستعرف كل من ولايات: الأغواط، تيارت، الجلفة، المدية، المسيلة والبيض تساقط أمطار رعدية.

في حين ستشهد كل من ولايات أدرار، برج باجي مختار، تيميمون وعين صالح موجة حر عالية.

توقعات حالة الطقس ليوم الخميس: اضطراب جوي عبر العديد من المناطق

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، ليوم الخميس، والتي ستعرف اضطراب جوي على المناطق الغربية والوسطى مع أجواء صافية على باقي المناطق.

وأظهرت التوقعات الجوية على المناطق الوسطى والغربية تشكل سحب سفلى تميز المناطق الساحلية والسهوب الداخلية خلال الصبيحة.

كما يرتقب أن تكون أجواء من مغشاة إلى غائمة محليا على الهضاب العليا، مع تشكيل خلايا رعدية بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية، لتلتحق هذه الأخيرة بالمناطق الداخلية والساحلية الوسطى أواخر النهار.

أما المناطق الشرقية فستميزها أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، لتصبح مغشاة غالبا وشبه رعدية خلال الليل.

في حين ستشهد المناطق الجنوبية أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على بشار، شمال الصحراء والواحات مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية وهذا أواخر النهار.

موجة حر شديدة عبر 9 ولايات ساحلية شرقية وجنوبية

حذرت مصالح الارصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس باللون الأصفر من موجة حر شديدة عبر 9 ولايات.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة، الطارف، ادرار، تندوف ،برج باجي مختار ، بني عباس، تميمون وعين صالح.

وحسب مصالح الديوان تمتد صلاحية هذه النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

اضطراب جوي عبر العديد من المناطق الأربعاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، ليوم الأربعاء، والتي تسعرف أجواء من مستقرة إلى قليلة الإضطراب مع احتمال تساقط الأمطار على بعض المناطق.

وأظهرت التوقعات الجوية على المناطق المناطق الوسطى والشرقية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

أما على المناطق الغربية فيرتقب تشكل سحب سفلى محلية على المناطق الساحلية خلال الصبيحة، تكون أحيانا كثيفة، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبد السماء أواخرالنهار مع تساقط بعض الأمطار.

كما ستكون هناك أجواء مغشاة غالبا على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع تسجيل تشكل بعض الخلايا الرعدية خلال الظهيرة.

وبالنسبة للجنوب، فيتوقع أن تكون أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن وكذا شمال الصحراء مع تشكل رعود خلال الظهيرة، مع أجواء صافية على المناطق الجنوبية.

وعن درجات الحرارة فستتراوح ما بين 23 درجة و40 على المناطق الساحلية، ومابين 30 و40 درجة على المناطق الداخلية، في حين ستتراوح بين 36 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

موجة حر عالية عبر 5 ولايات جنوبية الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، من موجة حر عالية عبر 6 ولايات جنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للمصالح الجوية فستعرف كل من ولايات أدرار، تندوف، برج باجي مختار، بني عباس، تيميمون وعين صالح درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 48 درجة.

توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، تسجيل موجة حر عالية عبر معظم المناطق خاصة الداخلية والجنوبية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة ما بين 23 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 30 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية، في حين ستصل إلى غاية 47 درجة على المناطق الجنوبية.

أمطار رعدية عبر 5 ولايات الإثنين

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية عبر 5 ولايات.

وأوضحت خريطة اليقظة للمصالح الجوية أن الولايات المعنية بالنشاط الرعدي هي: الأغواط، تيارت، الجلفة، المدية وتيسمسيلت.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 3 زوالا وإلى غاية التاسعة ليلا.

حالة الطقس ليوم الاثنين: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة عبر الولايات الداخلية

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، ليوم الاثنين، والتي ستعرف ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة على المناطق الداخلية الوسطى والغربية.

وحسب المصالح الجوية ستشهد المناطق الوسطى الشرقية والغربية أجواء صافية ومن المرتقب أن تسجل هذه المناطق تشكل رعود منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 26 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 31 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية وما بين 36 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر 8 ولايات الأحد

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 8 ولايات غربية.

وأوضحت خريطة اليقظة للمصالح الجوية أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي: تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران، البيض، النعامة وعين تيموشنت.

وستمتد هذه النشرية حسب المصالح الجوية من الساعة الثالة زوالا وإلى غاية الساعة 3 من صباح الإثنين.

أمطار غزيرة ورعود عبر 6 ولايات غربية السبت 12 جوان

نشرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها لها حول حالة الطقس، يتعلق بتساقط أمطار رعدية عبر 6 ولايات غربية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: تلمسان، سعيدة، عين تيموشنت، البيض، سيدي بلعباس والنعامة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تمتد هذه النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

هذة توقعات حالة الطقس ليوم السبت

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت، أمطارا على المناطق الغربية والجنوبية الغربية مع تسجيل استقرار على باقي الولايات.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف الولايات الغربية والجنوبية الغربية تسجيل أمطار بعد منتصف يوم السبت وستخص الأمطار كل من: بني عباس، بشار، النعامة، تلمسان وتيارت.

وأشارت التوقعات إلى احتمال وصول الأمطار إلى المناطق الشمالية الغربية في الليل.

رعود وأمطار عبر ثلاث ولايات جنوبية الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس عبر ثلاث ولايات جنوبية تشكل رعود مصحوبة بأمطار متفرقة.

ونبهت المصالح الجوية إلى أن الولايات المعنية هي: بشار، النعامة وبني عباس.

وستستمر صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى منتصف الليل.

وأوضحت النشرية أن المناطق الوسطى الساحلية والداخلية ستشهد أجواء حارة نسبيا.

هذه هي توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الجمعة

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، ليوم الجمعة، والتي ستعرف أجواء صافية مع درجات حرارة مرتفعة.

وحسب المصالح الجوية ستشهد المناطق الغربية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، وبداية من الظهيرة يرتقب تشكل رعود منعزلة على المناطق الداخلية وعلى الهضاب العليا تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

أما المناطق الوسطى والشرقية فستميزها أجواء صافية على العموم مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

بينما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء من مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي،مع تشكل رعود منعزلة بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

في حين ستكون هناك أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الصحراء الوسطى، شمال الصحراء والواحات.

وعن درجات الحرارة فستكون مرتفعة نوعا ما حيث ستتراوح ما بين بين 24 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية ،وما بين 35 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

توقعات حالة الطقس ليوم الخميس 10 جوان

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، ليوم الخميس، والتي ستعرف أجواء مستقرة على معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب التوقعات الجوية ستعرف المناطق الشمالية بعض السحب السفلى تميز السواحل الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

من جهة أخرى يرتقب تشكل بعض السحب على الهضاب العليا و الأوراس بداية من الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية فستشهد طقس صافٍ إلى غائم جزئيًا، حيث يتوقع تشكل بعض السحب جنوب غرب ووسط الصحراء وأقصى الجنوب باتجاه الهقار والطاسيلي.

وعن درجات الحرارة فستكون مرتفعة نسبيا حيث ستتراوح ما بين 25 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 25 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية، أما المناطق الجنوبية فستتراوح ما بين 34 إلى 47 درجة.

موجة حر عبر 4 ولايات جنوبية الأربعاء 9 جوان

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الطقس، الأربعاء، من موجة حر شديدة عبر 4 ولايات جنوبية.

وفي تنبيه للمصالح الجوية من المستوى الأول توقعت أن تشهد كل من ولايات: أدرار، برج باجي مختار، عين صالح وتندوف موجة حر عالية.

حالة الطقس ليوم الأربعاء 9 جوان

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، ليوم الأربعاء، والتي أظهرت أجواء مستقرة على معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب التوقعات الجوية ستعرف المناطق الوسطى والشرقية أجواء صافية على العموم، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا على المناطق الداخلية الغربية.

أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية على شمال الصحراء و الواحات، لتتحسن الأجواء خلال الظهيرة.

كما يتوقع تسجيل أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي والصحراء الوسطى مع تشكل بعض الرعود المنعزلة أواخر النهار.

وعن درجات الحرارة فستكون مرتفعة نسبيا على أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى.

تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 3 ولايات وموجة حر عبر 3 أخرى يوم الثلاثاء 8 جوان

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 3 ولايات، بينما يرتقب تسجيل موجة حر شديدة عبر 3 ولايات أخرى.

وحسب المصالح الجوية فستعرف كل من ولايات: البيض، الأغواط، النعامة تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة 3 مساء وإلى غاية منتصف الليل.

أما ولايات أدرار، برج باجي مختار وعين صالح فستشهد موجة حر شديدة.

موجة حر شديدة وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات الإثنين 7 جوان

نشرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها جديدا حول حالة الطقس، ليوم الاثنين، أكدت فيه تسجيل موجة حر شديدة عبر 3 ولايات وأمطار غزيرة عبر 4 ولايات أخرى جنوبية.

وتوقعت النشرية الخاصة أن تشهد ولايات برج باجي مختار، أدرار، وعين صالح موجة حر شديدة إلى غاية السادسة مساء.

كما ستشهد ولايات الأغواط، البيض، النعامة وغرداية أمطار غزيرة ورعود من الساعة الثالثة مساء حتى منتصف الليل.

أجواء حارة نسبيا على أغلب الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أغلب الولايات، الاثنين، ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة.

وأظهرت التوقعات تسجيل أجواء صافية على المناطق الشمالية الوسطى الغربية والشرقية.

كما ستعرف المناطق الصحراوية أجواء حارة نسبياً حيث ستتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 35 إلى 47 درجة.

وستعرف المناطق الساحلية درجات حرارة ما بين 25 إلى 31 درجة، وما بين 24 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية.

أمطار غزيرة ورعود عبر 9 ولايات الأحد 6 جوان

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة لها حول حالة الطقس من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 9 ولايات.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف كل من ولايات عنابة، قالمة، سوق أهراس، الطارف، سكيكدة، ورقلة، غرداية، المنيعة وعين صالح تساقط أمطار غزيرة.

وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية منتصف الليل.

أمطار غزيرة عبر 4 ولايات شرقية

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد نبهت في نشرية خاصة لها حول حالة الطقس، ليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 4 ولايات شرقية.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف كل من ولايات: عنابة، قالمة، سوق أهراس والطارف تساقط أمطار غزيرة.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 3 مساء وإلى غاية منتصف الليل.

استمرار تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات السبت 5 جوان

نشرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها جديدا، السبت حول حالة الطقس يتعلق باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستستمر إلى غاية صبيحة يوم الأحد.

الولايات المعنية هي: الشلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة. سطيف، سعيدة، قسنطينة، المدية، المسيلة، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، وغليزان.

أمطار رعدية عبر 12 ولاية السبت

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها حول حالة الطقس، ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية عبر 12 ولاية.

وتوقعت المصالح الجوية تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: الشلف، البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، المدية، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى وغيليزان.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت وإلى غاية منتصف الليل.

أمطار رعدية عبر العديد من الولايات يوم الجمعة 4 جوان

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها حول حالة الطقس ليوم الجمعة أشارت فيه لاستمرار تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات جزائرية.

وتوقعت مصالح الديوان أن تصل كمية الأمطار إلى 15 ملم محليا، إلى غاية منتصف ليلة الجمعة وقد تستمر لصبيحة السبت.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار في الساعات القادمة هي: البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، بومرداس، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس.

حالة الطقس ليوم الجمعة: اضطراب جوي مصحوب بأمطار

أظهرت توقعات حالة الطقس التي نشرتها مصالح الأرصاد الجوية، ليوم الجمعة، إضطرابا جويا مصحوب بتساقط الأمطار عبر العديد من الولايات.

وحسب المصالح الجوية ستعرف الجهة الغربية والوسطى تشكل غيوم قليلة في الصباح، حيث سيكون الطقس ضبابيًا مع تساقط بعض الأمطار المحلية في الغرب على المناطق الداخلية والمرتفعات.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء مستقرة إلى غائمة صباحا، لكن مع الظهيرة يتوقع تشكل اضطراب جوي يتسبب في تساقط أمطار رعدية.

وعن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها فستتراوح ما بين 23 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 24 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، أما المناطق الجنوبية فستكون وما بين 35 إلى 46 درجة.

أمطار رعدية عبر 18 ولاية مساء الخميس 3 جوان

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الخميس، تنبيها خاصا بشأن حالة الطقس يخص تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية شمالية للجزائر.

وحسب الديوان فالولايات المعنية هي: الأغواط – أم البواقي – باتنة – البويرة – تبسة – تيارت – الجلفة – سطيف – قالمة – قسنطينة – المدية – المسيلة – برج بوعريريج – تيارت- سوق أهراس – عين الدفلى – تيسمسيلت وخنشلة.

وتمتد صلاحية التنبيه الخاص من منتصف نهار الخميس إلى غاية المساء منتصف الليل، فيما تتتعدى كمية الأمطار المتساقطة 20 ملم محليا.

توقعات حالة الطقس العامة ليوم الخميس 3 جوان

أظهرت توقعات حالة الطقس، ليوم الخميس، أجواء مغشاة إلى غائمة مع احتمال تساقط بعض الأمطار عبر العديد من المناطق.

وحسب المصالح الجوية فستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية.

أما على المناطق الداخلية والهضاب العليا وكذا الأوراس، فيتوقع أن تعرف حالة الطقس أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع تشكل خلايا رعدية محلية خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

أمطار رعدية عبر 10 ولايات الأربعاء 2 جوان

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الأحوال الجوية، ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستعرف 10 ولايات تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة 9 مساء.

وستكون الولايات المعنية بهذه النشرية كل من: الأغواط، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، باتنة، المسيلة، ولاد جلال والنعامة.

أمطار رعدية عبر 20 ولاية الثلاثاء 1 جوان

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بتساقط أمطار رعدية تميز 20 ولاية كاملة.

وتمس النشرية الجوية الأغواط، أم البواقي، البليدة، الجزائر، تبسة، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، عين الدفلى، باتنة، المسيلة، سطيف، قسنطينة وبرج بو عريريج.

الأحوال الجوية: أمطار رعدية عبر 15 ولاية الثلاثاء

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 15 ولاية.

وحسب النشرية الخاصة فستكون الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية كل من: الأغواط، أم البواقي، البليدة، الجزائر، تبسة، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، تيسمسيلت، خنشلة، سوق اهراس، تيبازة وعين الدفلى.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 6 مساء وإلى غاية منتصف الليل.