تنبيه جديد: رياح قوية واستمرار موجة الحر عبر 24 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من موجة حر عبر الولايات الساحلية والداخلية تصل إلى 46 درجة مئوية.

وأفادت النشرية اليت حملت المستوى الثاني أن الولايات المعنية: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما ستشهد ولايات: تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، باتنة، قسنيطنة وقالمة موجة حر يومي الجمعة والسبت.

وستواصل موجة الحر ضرب الولايات الجنوبية وستصل موجة الحر فيها إلى 50 درجة مئوية والولايات هي: تندوف، بني عباس، تميمون، برج باجي مختار وإن صالح.

كما حذرت النشرية من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: تيارت، البيض والنعامة وأمطار رعدية عبر ولايات: إن قزام وبرج باجي مختار.