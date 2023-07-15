تنبيه جديد: موجة حر تضرب 12 ولاية السبت والأحد

حذر ديوان الأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت من موجة حر شديدة ستضرب عددا من الولايات تصل إلى 45 درجة مئوية يويم السبت والأحد.

وأفادت النشرية التي حملت إنذارا من المستوى الأول أن موجة الحر ستضرب ولايات: البويرة، المدية، تيزي وز، المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة وستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية طيلة يومي السبت والأحد.

كما ستشهد ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف موجة حر تصل إلى 40 درجة مئوية يويم السبت والأحد.

كما ستشهد ولايات سوق أهراس، أم البواقي، باتنة والجلفة موجة حر وصنفت ضمن التنبيه الافر من الدرجة الأولى.

وحملت النشرية تنبيها حول أمطار رعدية تخص ولايتي: برج باجي مختار وعين قزام.