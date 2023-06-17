تنبيه جديد: موجة حر شديدة تصل إلى 44 درجة عبر 8 ولايات  

حذر الديوان الوطني الأرصاد الجوية، في تنبيه جديد حول حالة الطقس ليوم السبت، من موجة حر شديدة تصل إلى 44 درجة مئوية عبر 8 ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية وبومرداس وستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية.

كما حملت النشرية تنبيها حول ارتفاع قياسي في درجات الحرارة سيخص ولايات: عين الدفلى، الشلف، البليدة وتيزي وزو.

وأفادت النشرية التي نقلتها أيضا مصالح الحماية المدينة أن درجات الحرارة في هذه الولايات ستصل إلى 44 درجة مئوية.

صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية يوم الأحد.

أمطار رعدية ودرجات حرارة قياسية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت من موجة حر شديدة وتساقط امطار رعدية عبر عدة ولايات غربية وجنوبية.

وأفاد نشرية الديوان إلى أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعابس، أدرار وبرج باجي مختار.

صلاحية النشرية بداية من منتصف نهار السبت إلى غاية السادسة مساء.

وأشار الديوان إلى أن أمطار رعدية غزيرة ستخص ولايات: البيض، الاغواط، سعيدة، سيدي بلعابس، تلمسان، النعامة، تمنراست، جنات، إن قزام وبرج باجي مختار.