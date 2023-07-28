تنبيه جديد: موجة حر قياسية تتعدى الـ 46 درجة عبر 11 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الجمعة من موجة حر تتعدى الـ 46 درجة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني أن موجة الحر ستستمر بدرجات عالية عبر لايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون، عين صالح، بني عباس وورقلة وستتراوح الحرارة فيها مابين 48 إلى 49 درجة مئوية.

كما أفادت النشرية أن ولايات: الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة ستعرف موجة حر تتعدى الـ 46 درجة مئوية.

صلاحية النشرية تستمر إلى من الجمعة غاية السبت.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حل ارتفاع درجات الحرارة في ولايات: قسنطينة، ميلة، بجاية، البويرة، المدية، الوادي، تقرت، غرداية، المنيعة، بشاروتيندوف.

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية الثالثة صباحا من يوم السبت.