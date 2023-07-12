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تنبيه جديد: موجة حر قياسية تصل إلى 46 درجة عبر عدة ولايات
الجزائر

تنبيه جديد: موجة حر قياسية تصل إلى 46 درجة عبر عدة ولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: موجة حر قياسية تصل إلى 46 درجة عبر عدة ولايات

حذرت نشرية للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر القياسية عبر أغلب الولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني من موجة حر عبر ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة. تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، قسنطينة، ميلة، قالمة، باتنة، خنشلة وتبسة.

وستتراوح درجات الحرارة في هذه الولايات ما بين 44 درجة إلى 46 درجة مئوية.

 وفي تنبيه من المستوى الأول حذرت النشرية من موجة حر عبر ولايات وهران، مستغانم، العاصمة، تيبازة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف،برج باجي مختار، بني عباس، تندوف، عين صالح، أدرار وتيميون.

درجات الحرارة في هذه الولايات ستتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية.

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