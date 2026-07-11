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الجزائر

تنبيه جديد: موجة حر قياسية تصل لـ 46° عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: موجة حر قياسية تصل لـ 46° عبر هذه الولايات
ح.م
موجة حر

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر قياسية تصل لـ 46 درجة على عديد الولايات من الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر بداية من اليوم السبت إلى غاية يوم الأحد هي: سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، شلف، غيليزان، معسكر، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، المدية، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة وغرب باتنة.

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