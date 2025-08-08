-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنبيه جديد: موجة حر وأمطار رعدية عبر 16 ولاية

الشروق أونلاين
 نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس ليوم الجمعة، من استمرار موجة الحر مع تسجيل أمطار  رعدية  عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني بتسجيل موجد حر شديدة تتعدى الـ 44 درجة مئوية عبر ولايتي: غليزان والشلف.

صلاحية النشرية تبدأ من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول موجة حر عبر ولايات: عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس وعين الدفلى.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.

ونبهت النشرية أيضا من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الجلفة، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة وإن قزام.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

 

