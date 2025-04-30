تنبيه جديد: موجة حر وأمطار رعدية عبر 18 ولاية
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم الأربعاء، من ارتفاع في درجات الحرارة في 4 ولايات واستمرار تساقط أمطار رعدية في ولايات أخرى.
وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن موجة الحر ستخص ولايات: الشلف، غليزان، مستغانم ومعسكر.
تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية السادسة مساء.
كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البيض، بشار، بني عباس وتندوف.
صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.