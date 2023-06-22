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تنبيه جديد: موجة حر وأمطار رعدية ورياح عبر هذه الولايات
الجزائر

تنبيه جديد: موجة حر وأمطار رعدية ورياح عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: موجة حر وأمطار رعدية ورياح عبر هذه الولايات

حذرت نشرية للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من موجة حر وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن موجة الحر ستخص ولايات إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار عبر ولايات برج باجي مخترا وإن قزام.

وستشهد ولايات المسيلة، الجلفة والأغواط رياح قوية متبوعة بتطاير للرمال.

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