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تنبيه جوي: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات
الجزائر

تنبيه جوي: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه جوي: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

نشر الديوان الأرصاد الجوية تنبيها جويا حول حالة الطقس ليوم السبت، حذر فيه من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال عبر عدة ولايات.

وأفاد التنبيه الذي جاء باللون الأصفر أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، البيض، الجلفة، تيارت، سعيدة، تلمسان، البويرة، المدية، عين الدفلى، الشلف، معسكر وبومرداس ورعود عبر ولايتي باتنة وخنشلة.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات النعامة، البيض، بني عباس، بشار، تيارت، سعيدة وتندوف.

صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية فجر يوم الأحد.

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