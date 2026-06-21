تنبيه: حرارة تصل إلى 45 درجة وأمطار غزيرة عبر 22 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر شديدة مع تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضح الديوان في نشرية حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، تيزي وزو والشلف.

وستشمل النشرية ولايات: مستغانم، عنابة، عين تموشنت، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، الطارف، بومرداس، معسكر، وهران والبليدة.

ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و45 درجة مئوية.

ونبه الديوان إلى أن صلاحية النشرية تتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين.

كما نبه الديوان أيضا من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: تيسمسيلت، إن قزام، الأغواط، بني عباس، تمنراست، برج باجي مختار، تيارت، جانت، الجلفة، تلمسان، البيض، المدية، عين الدفلى، الشلف، مستغانم، وهران، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، النعامة وبشار.

من المرتقب أن تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.