تنبيه حول أحوال الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 8 ولايات شرقية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة لها حول أحوال الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية عبر 8 ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قسنطينة، باتنة، قالمة، ميلة وخنشلة.

كما أشارت مصالح الديوان أن صلاحية النشرية تستمر من الثالثة إلى التاسعة مساء.

استمرار الأمطار الرعدية عبر هذه الولايات الشرقية

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم السبت، استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر 9 ولايات شرقية.

وبحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية فإن كمية الأمطار المرتقبة، ستصل إلى 20 ملم محليا، وستبدأ في التساقط من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

الولايات المعنية هي: سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، خنشلة، باتنة، قسنطينة وسطيف.

نشرية حول أحوال الطقس: أمطار رعدية عبر 9 ولايات

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية عبر 9 ولايات شرقية.

وحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية ستشهد كل من ولايات: قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، قسنطينة، ميلة، سطيف وباتنة تساقط أمطار رعدية.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة الثالثة مساء إلى غاية التاسعة ليلا.

أحوال الطقس: توقعات بعودة الأمطار نهاية الأسبوع

أشارت توقعات حول أحوال الطقس، إلى عودة الأمطار عبر المناطق الشمالية الشرقية الجزائرية مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة، خلال نهاية الأسبوع.

وحسب مواقع دولية مختصة في الطقس ستعرف المناطق الشمالية الشرقية عودة الأمطار تكون خفيفة إلى غزيرة عبر بعض المناطق.

من جهتها أظهرت صورة نشرها موقع طقس العرب انخفاض متوقع في درجات الحارة شمالاً كنتيجة لاندفاع تيارات شمالية شرقية رطبة مصدرها البحر المُتوسط، مما قد يتسبب في تساقط الأمطار على المناطق الشمالية الشرقية.

تعرف على توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس

أظهرت توقعات أحوال الطقس، ليوم الخميس، أجواء مستقرة تميز جل المناطق مع درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى قليلة السحب على المناطق الساحلية والداخلية.

أما على الهضاب العليا الوسطى،نرتقب تشكل بعض السحب بداية من الظهيرة تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة أواخر النهار، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

المناطق الشرقية من جهتها هي الأخرى ستشهد سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا، محملة ببعض الأمطار على المناطق الساحلية والداخلية، لتحسن الأجواء تدريجيا أواخر النهار، بينما على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون الأجواء مغشاة جزئيا مع تسجيل رعود منعزلة أواخر النهار.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 26 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 25 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

أحوال الطقس ليوم الأربعاء: استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب المصالح الجوية ستعرف المناطق الوسطى سحب منخفضة في الصبيحة، وهذا على السواحل والمناطق الداخلية، لتتحس الأجواء بعد الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية فستميزها هي الأخرى أجواء مستقرة وصافية.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، اجواء من صافية إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الشمالية سحب سفلى مرفوقة بضباب محلي يميز السواحل خلال الصبيحة، خاصة الغربية منها، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا خلال الظهيرة.

كما يرتقب تشكل بعض السحب على الهضاب العليا الوسطى والغربية وكذا منطقة الأوراس.

أما المناطق الشرقية فستشهد بعض السحب السفلى التي قد تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

من جهتها المناطق الجنوبية ستتميز بأجواء صافية على العموم، مع تشكل بعض السحب على الجنوب الغربي، شمال الصحراء ومنطقة الواحات .

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 26 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين: أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا

أظهرت توقعات حالة الطقس، ليوم الإثنين، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا أواخر النهار، مع احتمال تشكل بعض السحب على الهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية فستميزها سحب سفلى عابرة خلال الصبيحة، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا على العموم.

وبالنسبة للهضاب العليا ومنطقة الأوراس، فستكون الأجواء مغشاة مع تسجيل رعود خفيفة خلال الظهيرة .

وبالنسبة للمناطق الجنوبية فستشهد أجواء صافية على العموم حسب المصالح ذاتها.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.