تنبيه حول أمطار رعدية الخميس وهذه توقعات حالة الطقس يومي العيد

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس يومي العيد، كما نبه في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية، الخميس، عبر عدد من الولايات الشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، باتنة.

أما عن توقعات الطقس ليومي العيد، فستعرف حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية أجواء مغشاة إلى شبه رعدية على المناطق الداخلية والمناطق الساحلية الوسطى الشرقية منها والشرقية مع احتمال تشكل رعود على المرتفعات وكذا على منطقة الأوراس وهذا أواخر النهار.

وحسب الديوان فقد تكون الرعود مرفوقة بتساقط أمطار متفرقة، تكون أحيانا على شكل زخات على المناطق الوسطى والشرقية خاصة

الخميس والجمعة.

أما على المناطق الجنوبية للوطن، فيرتقب أجواء مغشاة على منطقة بشار شمال الصحراء، الصحراء الوسطى، الجنوب الشرقي للوطن وكذا منطقة الواحات مع احتمال تشكل خلايا رعدية منعزلة قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية، مع تحسن في الأجواء ابتداء من يوم الجمعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة فستتراوح ما بين 21 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية والداخلية، حيث تصل إلى 28 درجة على المناطق الداخلية الغربية.

بينما على المناطق الوسطى الشرقية تتراوح بين 18 إلى 26 مع ارتفاع طفيف يوم السبت على المناطق الداخلية والمرتفعات، لتقارب 31 درجة.

أما درجات الحرارة على المناطق الجنوبية فتتراوح ما بين 27 إلى 31 وتصل إلى 34 على الواحات يوم الجمعة. أما على باقي المناطق الجنوبية فتتراوح ما بين 32 إلى 39 درجة على العموم، وكأقصى حد نرتقب 42 درجة على أقصى الجنوب.