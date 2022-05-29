تنبيه حول أمطار رعدية عبر 11 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية عبر 11 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء بالون الأصفر فستعرف كل من ولايات: سيدي بلعباس، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، تلمسان، البيض، المدية، سعيدة، النعامة، البويرة وبشار تساقط أمطار رعدية.

عودة الأمطار عبر الولايات الوسطى والغربية الأحد

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الجو ليوم الأحد تساقطا للأمطار عبر عدة ولايات داخلية وسطى وغربية.

وأوضحت التوقعات أن الأمطار ستخص ولايات: البويرة، تيسمسيلت، سعيدة، بشار، سيدي بلعباس وتلمسان.

وأشارت النشرية إلى أن باقي الولايات ستعرف أجواء غائمة مع درجات حرارة فصلية.

أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات جنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الجو ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات جنوبية.

وأوضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: البيض، بشار، النعامة، برج باجي مختار، تمنراست وإن قزام.

وتستمر صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شرقية السبت

نبهت مصالح الديوان في نشرية جديدة لحالة الجو ليوم السبت من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شرقية ساحلية وداخلية.

وأوضحت توقعات مصالح الديوان أن الأمطار ستخص ولايات سوق أهراس، الطارف، قالمة وسكيكدة.

وتابعت النشرية أن باقي الولايات الشرقية ستعرف أجواء غائمة ودرجات حرارة منخفضة فيما ستشهد الولايات الوسطى والغربية والجنوبية أجواء مستقرة.

فيما يخص درجات الحرارة فستتراوح مابين 21 و27 درجة على المناطق الساحلية ومابين 22 و30 درجة على المناطق الداخلية ومابين 33 و44 على المناطق الجنوبية.

أمطار غزيرة عبر أكثر من 10 ولايات إلى غاية مساء الجمعة

نبهت نشرية حول حالة الجو من استمرار تساقط الأمطار إلى غاية مساء الجمعة عبر أكثر من 10 ولايات شرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي فسيستمر تساقط الأمطار الرعدية بكميات تتراوح ما بين20 إلى40ملم، وتفوق محليا 60 ملم.

الولايات المعنية: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، سكيكدة، قسنطينة، الطارف، ميلة، عنابة، سوق اهراس وقالمة.

وستكون صلاحية هذه النشرية إلى غاية يوم الجمعة على الساعة15 زوالا.

وفي وقت سابق من نهار الخميس نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعديةعبر ولايات: سوق أهراس، برج بوعريريج، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، جانت، قسنطينة خنشلة، عين الدفلى، المدية والتيارت تساقط أمطار رعدية.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، سطيف، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة والبليدة.

وستتراوح كمية التساقط عبر هذه الولايات بين 20 و40 ملم، أما صلاحية النشرية فستكون إلى غاية مساء الخميس.

أمطار غزيرة عبر 25 ولاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء

نبهت نشرية حول حالة الجو ليوم الثلاثاء من تساقط أمطار رعدية غزيرة ونشاط رعدي عبر 25 ولاية داخلية وجنوبية.

وأصدر ديوان الأرصاد الجوية ‏تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بتساقط أمطار رعدية اليوم على الولايات الآتية: سيدي بلعباس، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تيزي وزو، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، المدية، سعيدة، النعامة والبويرة.

وستكون هذه النشرية سارية إلى غاية منتصف الليل عبر بعض الولايات وإلى غاية صبيحة الأربعاء عبر البعض الآخر.

من جهتها ستعرف درجات الحرارة تراجعا محسوسا مقارنة بالأيام الماضية حيث ستتراوح ما بين 19 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 27 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

ويوم الإثنين أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الثلاثاء حدوث اضطراب جوي مرفوق بتساقط الأمطار عبر العديد من الولايات.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد العديد من الولايات تساقطا للأمطار مع أجواء ملبدة خاصة على المناطق الغربية والوسطى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فتتراوح ما بين 25 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية خاصة حول أمطار رعدية عبر 11 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة الإثنين، في نشرية حول حالة الجو، من أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية جنوبية وأخرى غربية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: إيليزي، جانت، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار، الجلفة، البيض، الأغواط، النعامة، سعيدة وتيارت.

وحسب نفس المصدر فإن صلاحية النشرية تكون من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا وتتراوح كميات الأمطار بين 15 و20 ملم محليا.

اضطراب جوي وتراجع في درجات الحرارة بداية من الأربعاء

من المتوقع أن تشهد حالة الجو اضطرابا جويا مرفوقا بانخفاض محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء.

وحسب ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية فسيتم تسجيل اضطراب جوي وانخفاض محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء.

نشرية حول موجة حر عبر 12 ولاية وأمطار رعدية بالجنوب

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الأحد، في نشرية حول حالة الجو، من موجة حر عبر 12 ولاية ساحلية وداخلية في شمال الجزائر، إلى جانب أمطار رعدية بولايات جنوبية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: الشلف، غليزان، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما نبهت نفس المصالح من أمطار رعدية بـ 4 ولايات جنوبية هي: النعامة، تمنراست، جانت وإن قزام.

موجة حر تتجاوز 42 درجة عبر 6 ولايات السبت

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الجو ليوم السبت، من موجة حر شديدة عبر 6 ولايات غربية تتجاوز الـ 42 درجة مئوية.

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية من احتمال تجاوز درجة الحرارة الـ 42 درجة مئوية ظهيرة السبت عبر بعض الولايات الداخلية الغربية على غرار كل من غليزان، سيدي بلعباس، الشلف، مستغانم ، عين الدفلى ومعسكر.

كما حذرت في نشريتها من هبوب رياح وأمواج عالية عبر السواحل الغربية من تنس إلى غاية مرسى بن مهيدي.

وستتراوح درجات الحرارة يوم السبت ما بين 30 و38 على المناطق الساحلية ومابين 30 و42 على المناطق الداخلية ومابين 30 و41 على المناطق الجنوبية.

استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات السبت

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الجو ليوم السبت استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات خاصة الداخلية الغربية والوسطى.

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية من احتمال تجاوز درجة الحرارة الـ 42 درجة مئوية ظهيرة السبت عبر ولايات: غليزان، سيدي بلعباس وعين تيموشنت.

موجة حر عبر عدة ولايات يومي الخميس والجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في توقعاتها حول حالة الجو ليوم الجمعة من استمرار موجة الحر عبر عدة مناطق، يومي الخميس والجمعة.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستسجل أغلب الولايات درجات حرارة مرتفعة مع أجواء صافية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها يوم الجمعة30 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية وما بين 28 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية وما بين 32 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

ونشرت مصالح الرصد الجوي ، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بموجة حر تجتاح الخميس وإلى غاية الجمعة الولايات الداخلية الآتية: الشلف، عين الدفلى، غليزان، مستغانم، معسكر و سيدي بلعباس.

موجة حر تصل إلى 40 درجة عبر المناطق الداخلية

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الخميس تسجيل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة على المناطق الداخلية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستتراوح دراجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها مابين 27 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 27 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

أمطار رعدية عبر عدد من الولايات وموجة حر عبر أخرى

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 4 ولايات شرقية، في حين ستشهد بعض الولايات الداخلية موجة حر.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق أهراس.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من منتص النهار وإلى غاية مساء الأربعاء.

من جهة أخرى حذرت المصالح ذاتها من موجة حر تجتاح الولايات الداخلية الآتية: الشلف، عين الدفلى وغليزان.

موجة حر تصل إلى 39 درجة على المناطق الداخلية

ستشهد جل المناطق أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا خاصة على المناطق الداخلية وهذا حسب توقعات حالة الجو ليوم الأربعاء.

وأظهرت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد معظم الولايات أجواء ربيعية صافية مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا تتراوح مابين 23 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 33 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر 5 ولايات الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 5 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فقد حذرت المصالح الجوية من نشاط رعدي يميز الولايات التالية: خنشلة، تبسة، أم البواقي، باتنة وتمنراست.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من منتصف النهار.

موجة حر عبر المناطق الساحلية والداخلية الثلاثاء

من المتوقع أن تشهد حالة الجو ليوم الثلاثاء موجة حر عبر معظم الولايات تصل إلى 33 درجة عبر المناطق الساحلية و38 درجة على الداخلية منها.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الداخلية والهضاب العليا الغربية والوسطى أجواء حارة نسبيا.

في حين سستراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية خاصة جديدة : أمطار غزيرة عبر 11 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية جديدة حول الحالة الجوية ليوم الاثنين من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية وجنوبية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: ميلة، قسنطينة، تبسة، ام البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بو عريريج، عين صالح، عين قزام وتمنراست.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر على المناطق الداخلية الغربية والوسطى الغربية.

نشرية حول حالة الجوّ: أمطار غزيرة في 11 ولاية

وفي 15 ماي، نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الجوّ ليوم الأحد، من ترّقب تساقط أمطار رعدية غزيرة في 11 ولاية شرق الوطن بداية من أمسية الأحد.

ويتعلّق الأمر حسب النشرية بولايات: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة، جيجل، وخنشلة.

وتستمرّ صلاحية النشرية من مساء يوم الأحد 15 ماي، إلى غاية منتصف الليل من نفس اليوم.

استقرار جوي وارتفاع محسوس في درجات الحرارة الإثنين

في 15 ماي، أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الإثنين، أجواء صافية عبر أغلب المناطق باستثناء بعض الولايات الشرقية التي من المحتمل أن تعرف تساقطا للأمطار، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فسيستمر الاستقرار الجوي على أغلب المناطق ماعدا بعض الولايات الشرقية التي قد تشهد تساقطا للأمطار خلال الظهيرة.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

أجواء غائمة واحتمال تساقط أمطار عبر المناطق الغربية الأحد

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الجو ليوم الأحد، أجواء غائمة على المناطق الساحلية الوسطى مع احتمال تساقط أمطار على المناطق الغربية.

وأوضحت التوقعات أن الأجواء الغائمة ستميز ولايات الساحلية الوسطى والغربية وكذا المناطق الداخلية وتوقعت أن تشهد كل من ولايتي: عين تيموشنت، وهران أمطار صبيحة الأحد وسننتقل الأجواء الغائمة مساء إلى الولايات الشرقية.

وستعرف درجات الحرارة تراجعا حيث ستشهد المناطق الساحلية درجات مابين 20 إلى 28 درجة مئوية فيما ستعرف المناطق الداخلية ما بين 23 إلى 32 درجة فيما ستعرف المناطق الجنوبية درجات حرارة مابين 33 إلى 40 درجة مئوية.

أجواء صافية وتراجع طفيف في درجات الحرارة السبت

أظهرت توقعات الأرصاد الجوية استمرار حالة الجو المستقرة السبت وتسجيل أجواء صافية مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية فستعرف أغلب المناطق أجواء صافية، في حين ستتراوح درجات الحرارة المرتقبة خلال ظهيرة السبت مابين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 30 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

أجواء مستقرة وتراجع طفيف في درجات الحرارة الجمعة

من المتوقع أن تشهد حالة الجو ليوم الجمعة أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا تصل إلى 33 درجة على المناطق الداخلية.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية فستعرف أغلب المناطق أجواء صافية، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها مابين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 30 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

موجة حر تصل إلى 37 درجة عبر الولايات الداخلية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة مرتفعة الخميس عبر معظم الولايات مع استمرار الاستقرار الجوي.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 28 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

ارتفاع محسوس في درجات الحرارة وزوابع رملية بمناطق جنوبية

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الأربعاء استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستشهد المناطق الغربية والوسطى أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة.

أما المناطق الشرقية فستعرف تشكل سحب سفلى تكون كثيفة محليا خلال الصبيحة، خاصة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، في حين يرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار خلال الظهيرة.

المناطق الجنوبية هي الأخرى ستميزها أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة على شمال الصحراء وشمال منطقة الواحات خلال الصبيحة، مع تسجيل زوابع رملية عبر ولايتي أدرار وعين صالح.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 21 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 19 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 25 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

أمطار رعدية عبر 6 ولايات شرقية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الثلاثاء من تساقط أمطار رعدية عبر 6 ولايات شرقية.

وحسب نشرية من المستوى الأول جاءت باللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة وخنشلة تساقط أمطار رعدية غزيرة.

هذه توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء

ستشهد حالة الجو ليوم الثلاثاء أجواء صافية على جل المناطق باستثناء بعض الولايات الشرقية التي من المحتمل أن تسجل تساقطا للأمطار.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف أغلب الولايات أجواء مستقرة باستثناء بعض الولايات الشمالية الشرقية التي من مرتقب أن تشهد تساقط الأمطار.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 19 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية وما بين 17 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية وما بين 25 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

تعرف على توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة ليوم الإثنين

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الإثنين أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستشهد جل المناطق أجواء صافية باستثناء بعض الولايات الشرقية التي ستتخللها سحب عابرة التي قد تكون محملة ببعض الأمطار.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح تتراوح ما بين 20 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات الحالة الجوية ليوم الأحد

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الأحد عودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق باستثناء بعض الولايات الشرقية التي ستشهد تساقط الأمطار.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى والغربية والجنوبية أجواء صافية في حين ستشهد بعض الولايات الشرقية تساقطا للأمطار.

نشرية جديدة حول تساقط أمطار غزيرة عبر 16 ولاية السبت

نبهت نشرية جديدة حول حالة الجو ليوم السبت حملت اللون البرتقالي من تساقط أمطار عبر عدة ولايات شرقية تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية هي: بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وشمال سطيف.

وتستمر صلاحية هذه النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت نشرية حملت اللون الأصفر من تساقط أمطار عبر ولايات: تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، خنشلة، أم البواقي وتبسة وتبدأ صلاحية هذه النشرية من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء.

نشرية حول أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

أفادت نشرية خاصة حول حالة الجو أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة، أن 10 ولايات تقع بالشرق الجزائري ستشهد تساقط أمطار غزيرة طيلة يوم السبت.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وشمال ولاية سطيف.

وأوضحت، إن مدة صلاحية النشرية تمتد بين الثالثة صباحا والتاسعة ليلا من يوم السبت، فيما تترواح كميات الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم.

أمطار غزيرة ليلة الخميس إلى الجمعة على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تكون أحيانا محملة ببرد وهذا ليلة الخميس إلى الجمعة عبر عدد من الولايات.

وحسب ما أفادت به نشرية لمصالح الديوان فإن أمطارا رعدية غزيرة ستشهدها الولايات التالية: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، قالمة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 ملم و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية مساء الخميس عبر بعض الولايات وإلى صبيحة الجمعة عبر البعض الآخر.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: البيض، الأغواط والجلفة.

أمطار غزيرة عبر 19 ولاية يومي الأربعاء والخميس

أفادت نشرية خاصة حول حالة الجو أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن أمطارا تكون رعدية في بعض الاحيان مرفوقة محليا بزخات برد ستتساقط على عدة ولايات بوسط وغرب الجزائر الى غاية الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر وغليزان.

وأضاف إن كميات الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 الى 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.

وتمتد صلاحية هذه النشرية الخاصة الى غاية الخميس على 15سا00 زوالا.

وحسب نفس المصدر فإن ولايات الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة والمدية والبليدة وعين الدفلى وتيسمسيلت وتيارت معنية بهذه النشرية الخميس من 03سا00 الى 18سا00 بكميات أمطار تتراوح ما بين 30 الى 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

كما حذرت نشرية أخرى سابقة الأربعاء، من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: الوادي، تقرت، المغير، ولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة وتيميمون.

أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم على الولايات الغربية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم محليا، على أغلب الولايات الداخلية والغربية.

وستشهد ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، شلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان أمطارا رعدية تتراوح بين 30 إلى 60 ملم محليا.

وستدوم صلاحية النشرية الجوية حسب الدويان الوطني للأرصاد الجوية إلى غاية 21:00 من ليلة الأربعاء 04 ماي.

هذه توقعات الحالة الجوية ليومي عيد الفطر

ستكون الأجواء ربيعية يومي عيد الفطر بالجزائر، حسب توقّعات الحالة الجويّة التي أصدرتها المصالح المختصّة.

بالمقابل، سيكون هناك تغيّر في حالة الطقس بداية من يوم الأربعاء المقبل، حيث ينتظر تساقط كمية من الأمطار.

ويحتفل الجزائريون على غرار معظم دول العالم بعيد الفطر المبارك 1443ه، يومي الإثنين والثلاثاء لـ2 و3 ماي 2022م، الموافق ليومي 1 و2 شوال 1443ه.