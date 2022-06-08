تنبيه حول أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات

أكدت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه خاص حول أحوال الجو ليوم الأربعاء، تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات شرقية وغربية للجزائر.

وحسب تنبيه باللون الأصفر نشره ديوان الأرصاد الجوية، يرتقب تساقط أمطار غزيرة تفوق كمياتها 20 ملم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية زوال الأربعاء.

والولايات المعنية بالتنبيه هي: الأغواط، البيض، النعامة، المسيلة، خنشلة، بسكرة وتبسة.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر 15 ولاية يوم الثلاثاء

ويوم الثلاثاء، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو من تساقط أمطار رعدية عبر 15 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، المسيلة، برج باجي مختار، تمنراست، ام البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، بسكرة، ولاد جلال والنعامة تساقط أمطار رعدية.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 مساء إلى غاية 9 ليلا.

توقعات أحوال الجو ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو تسجيل أجواء صافية عبر المناطق الشمالية مع احتمال تشكل رعود في المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على شمال بشار،شمال الصحراء وشمال الواحات مع تشكل بعض الرعود مع أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق.

أما فيما يخص درجات الحرارة فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات هذه النسب المئوية:

تنبيه خاصّ: أمطار غزيرة في 3 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه خاص مساء الأحد، من تساقط أمطار غزيرة على 3 ولايات شرق البلاد.

التنبيه يتعلّق بولايات سوق أهراس، قالمة، وأم البواقي. حيث يتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتهاطلة بين 20 و25 ملم.

وتبدأ صلاحية التنبيه يوم غد الإثنين، في حدود الساعة الثالثة 15:00 بعد الزوال.

تنبيه يحذر من موجة حر شديدة عبر هذه الولايات

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو ليوم الأحد من موجة حر عالية تجتاح 3 ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: أدرار، تيميمون وبرج باجي مختار حيث ستصل فيها درجات الحرارة إلى 46 درجة.

تنبيه خاصّ يحذّر من موجة حرّ شديدة في 14 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه خاصّ يوم السبت، من موجة حرّ شديدة في 14 ولاية بشرق وجنوب البلاد.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الظل، في ولايات:ورقلة، الوادي، تيميمون، تقرت، برج باجي مختار، ميلة، قالمة، عين صالح، عنابة، قسنطينة، المنيعة، المغير، الطارف، وأدرار.

وتستمرّ صلاحية التنبيه بداية من صبيحة يوم السبت، إلى غاية الساعة الرابعة 04:00 من فجر يوم الأحد.

موجة حرّ تصل إلى 45 درجة عبر 16 ولاية

ويوم 3 جوان 2022، حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو من استمرار موجة الحر عبر 16 ولاية يوم الجمعة.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف كل من ولايات: سكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وقسنطينة وميلة، ورقلة، الوادي، تيميمون، عين قزام، تقرت، برج باجي مختار، عين صالح، المنيعة، المغير وأدرار موجة حر.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية وقد تصل أو تتجاوز 45 درجة محليا باتجاه المناطق الداخلية، وستكون هذه النشرية صالحة طيلة يوم الجمعة.

تنبيه حول استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات الخميس

نبهت نشرية حول أحوال الجو ليوم الخميس من استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سوق أهراس، عين قزام، ميلة، تمنراست، قالمة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف.

هذه توقعات أحوال الجو ودرجات الحرارة ليوم الخميس

أظهرت توقعات أحوال الجو ليوم الخميس أجواء من صافية إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة فصلية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى والشرقية أجواء مغاشاة في حين ستكون هناك أجواء صافية عبر باقي المناطق.

وعن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 21 و36 درجة على الولايات الساحلية ومابين 22 و40 درجة على الولايات الداخلية وما بين 33 و46 عبر الولايات الجنوبية.

نشرية حول أمطار رعدية عبر 14 ولاية

نبهت نشرية حول أحوال الجو ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية منها داخلية وجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: سوق أهراس، عين قزام، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، جانت، إليزي، قسنطينة، المدية والبويرة تساقط أمطار رعدية.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من منتصف النهار عبر بعض الولايات ومن الساعة 3 زوالا عبر البعض الآخر.