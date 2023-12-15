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تنبيه حول أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات
الجزائر

تنبيه حول أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه حول أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، باستمرار  تساقط أمطار عبر عدد من الولايات الشرقية إضافة إلى هبوب رياح قوية وزوابع رملية بمناطق جنوبية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق أهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، بويرة، بومرداس، برج بوعريريج.

وستكون هذه النشرية سارية  إلى غاية الساعة 6 من مساء يوم الجمعة، على أن تتراوح كميات التساقط مابين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم عبر المناطق الساحلية.

من جهة أخرى حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات: باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، بسكرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

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