تنبيه حول استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، باستمرار تساقط الثلوج والأمطار بالإضافة إلى موجة البرد عبر العديد من الولايات، خاصة الغربية منها.

وحسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف الولايات الغربية والجنوبية الغربية تساقط ثلوج يترواح سمكها ما بين 10 و15 سم وهذا من زوال الثلاثاء إلى غاية فجر الأربعاء.

الولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، كما ستشهد ولاية بشار هي الأخرى تساقط ثلوج بسمك يتراوح ما بين 5 و10 سم.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار حسب ديوان الأرصاد الجوية فهي: جيجل، بجاية، تيزي وزو، غرداية، المنيعة، تيميمون، البيض وبشار.

كما ستظل موجة البرد التي ضربت العديد من الولايات سارية إلى غاية اليوم الثلاثاء.