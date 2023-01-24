تنبيه حول استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات
أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، باستمرار تساقط الثلوج والأمطار بالإضافة إلى موجة البرد عبر العديد من الولايات، خاصة الغربية منها.
وحسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف الولايات الغربية والجنوبية الغربية تساقط ثلوج يترواح سمكها ما بين 10 و15 سم وهذا من زوال الثلاثاء إلى غاية فجر الأربعاء.
كثبان عين الصفراء ولاية النعامة ترتدي حلة بيضاء بسبب الصقيع..
شكرا للسيد: “حصحاص زين الدين” على الصور
موفق ان شاء الله. pic.twitter.com/1BxxT5Ng0D
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 24, 2023
الولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، كما ستشهد ولاية بشار هي الأخرى تساقط ثلوج بسمك يتراوح ما بين 5 و10 سم.
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 24, 2023
أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار حسب ديوان الأرصاد الجوية فهي: جيجل، بجاية، تيزي وزو، غرداية، المنيعة، تيميمون، البيض وبشار.
كما ستظل موجة البرد التي ضربت العديد من الولايات سارية إلى غاية اليوم الثلاثاء.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تضع تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص ببرد شديد يميز اليوم كل من قالمة، سوق اهراس و المسيلةhttps://t.co/pRSpqWYAUI#neige #froid #برد pic.twitter.com/0fuzPhGReT
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 24, 2023