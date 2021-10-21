نشرية جديدة: استمرار تساقط الأمطار الرعدية والزوابع الرملية عبر هذه الولايات

مددت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، في نشرية لها حول الحالة الجوية تنبيهها حول تساقط أمطار غزيرة رعدية، وكذا رياح وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية.

وفي تنبيه من الدرجة الثانية توقعت المصالح الجوية استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر كل من ولايات: إليزي، جانت وتنمراست.

فيما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وستمتد صلاحية هذه النشرية حسب المصالح المختصة إلى غاية منتصف نهار الخميس.

نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار عدية وكذا هبوب رياح وزوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية ستعرف كل من ولايات: ورقلة، إليزي، المنيعة، عين صالح، تيميمون، أدرار وبرج باجي مختار هبوب رياح قوية وكذا زوابع رملية.

كما نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر ولايتي جانت وإليزي.

هذه هي توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي الذي يميز المناطق الساحلية للوطن الأقصى غربية منها والأقصى شرقية.

أما المنالطق الجنوبية فستشهدأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على الصحراء الشرقية وكذا الطاسيلي، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية بداية من الظهيرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

بينما ستميز باقي المناطق الجنوبية أجواء صافية على العموم.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 23 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين 18 أكتوبر: أجواء صافية عبر الولايات ودرجات حرارة فصلية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الاثنين استمرار الأجواء الصافية عبر ولايات الوطن.

وأوضحت توقعات الديوان أن المناطق الشمالية ستشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض الضباب المرفق بسحب سفلى الذي يميز خاصة المناطق الشرقية للوطن.

وأما على المناطق الجنوبية فستشهد أجواء صافية، مع بعض الغيوم الجزئية على شمال الصحراء وكذا منطقة الواحات، وأجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب الشرقي نحو الصحراء الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية وما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية وما بين 23 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية.

حالة الطقس ليوم الأحد 17 أكتوبر: أجواء غائمة عبر الولايات الوسطى والغربية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الحالة الجوية ليوم الأحد، أجواء غائمة مع ترقب تساقط الأمطار على بعض الولايات الشمالية الوسطى والغربية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات الداخلية ستشهد هي الأخرى أجواء غائمة فيما ستعرف الولايات الشرقية استقرارا في حالة الطقس.

وفيما يخص الولايات الجنوبية فستشهد صفاء على معظم مناطقها فيما ستنظم منطقة شمال الصحراء إلى الولايات التني تعرف أجواء ملبدة.

وستتراوح درجات الحرارة ظهيرة يوم الأحد على المناطق الشمالية ما بين 21 و24 درجة مئوية فيما ستعرف المناطق الداخلية من 20 إلى 28 درجة مئوية.