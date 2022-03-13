تنبيه حول الحالة الجوية: رياح قوية عبر السواحل الوسطى والغربية

نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأحد من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر عدد من السواحل.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية فإن رياح قوية وأمواج عالية ستميز السواحل الوسطى والغربية.

السواحل المعنية هي: الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات والمرسى بن مهيدي.

توقعات الحالة الجوية ليوم الأحد

توقعت مصالح الأرصاد، أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الأحد، استمرار الأجواء الغائمة عبر معظم الولايات الشمالية والجنوبية.

وأظهرت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة على جل المناطق الساحلية والداخلية وتمتد الأجواء الغائمة إلى شمال الصحراء.

كما توقع أن تعرف المناطق الساحلية درجات حرارة تتراوح مابين 13 و20 درجة مئوية والمناطق الداخلية ما بين 13 و 16 درجة مئوية والمناطق الجنوبية ما بين 26 و 32 درجة مئوية.