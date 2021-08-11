تنبيه حول الحالة الجوية: موجة حر قياسية تصل إلى 48 درجة عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها، حول الحالة الجوية من موجة حر قياسية تصل إلى 48 درجة عبر 6 ولايات ساحلية.

وأوضح التنبيه الذي جاء باللون الأحمر ومن المستوى الثالث أن موجة الحر ستميز المناطق الساحلية الشرقية حيث ستشهد خلال الظهيرة درجات حرارة استثنائية محليا تصل ذروتها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل.

الولايات المعنية: الطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.

نشرية خاصة حول الحالة الجوية: موجة حر شديدة تفوق 46 درجة عبر 19 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول الحالة الجوية، الأربعاء، من موجة حر ستمس المناطق الساحلية والداخلية.

ونبهت النشرية التي حملت اللون البرتقالي من موجة حر تمس ولايات بجاية، سكيكدة، جيجل، عنابة والطارف،حيث تفوق درجة الحرارة40 درجة تحت الظل،ومن المحتمل أن تفوق محليا 44-46 درجة على جنوب الولايات المعنية.

كما ستشهد ولايات عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، المسيلة وغرب باتنة درجة الحرارة44 درجة تحت الظل، ومن المحتمل أن تفوق 46-47 درجة محليا.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية منه موجة حر تفوق 44 درجة مئوية على الولايات الداخلية الغربية

الولايات المعنية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان والشلف،حيث تفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل

صلاحية هذه النشرة من منتصف نهار اليوم إلى غاية ليلة الخميس على الساعة 21 سا.

الحالة الجوية ليوم الثلاثاء: موجة حر تصل إلى 47 درجة عبر المناطق الساحلية والوسطى

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من موجة حر شديدة عبر المناطق الساحلية والوسطى تصل إلى 47 درجة.

وحسب المصالح الجوية فستعرف المناطق الشمالية أجواء مغشاة جزئيا بعد انقشاع السحب السفلى التي تميز السواحل خلال الصبيحة، ومع أواخر النهار، تتلبد السماء تدريجيا وتكون شبه رعدية.

أما المناطق الوسطى والشرقية فستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الوسطى الغربية أواخر النهار.

بينما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذاالجنوب الغربي، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية، خاصة على أقصى الجنوب.

أما عن درجات الحرارة القصوى المتوقعة فستشهد ارتفاعا محسوسا حيث ستتراوح ما بين 30 إلى 47 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 37 إلى 47 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية حول حالة الطقس: موجة حر شديدة يومي الاثنين والثلاثاء عبر 15 ولاية شمالية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، من تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تتجاوز 44 و47 درجة مئوية في بعض الولايات الشمالية يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر أن موجة الحرارة هذه ستمس كل من ولايات عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، المسيلة وغرب باتنة حيث يرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة 44 درجة ويمكن أن تصل محليا 46/47 درجة لاسيما يوم الثلاثاء.

وأشارت مصالح الديوان أن صلاحية النشرية في المستوى البرتقالي ستمتد من الاثنين منتصف النهار (12:00) إلى غاية الثلاثاء على الساعة التاسعة مساء (21:00) على الأقل.

وأضاف ذات المصدر أن موجة الحرارة هذه ستمس ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف حيث ستتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية الاثنين في جنوب هذه الولايات لتبلغ أو تتجاوز 44/46 درجة في مجمل الولايات الثلاثاء.

تمتد صلاحية النشرية من الاثنين منتصف نهار (12:00) إلى غاية الثلاثاء على الساعة التاسعة مساء (21:00) على الأقل.