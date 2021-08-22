تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر عدد من الولايات وموجة حر عبر أخرى
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 9 ولايات وكذا موجة حر عبر أخرى.
وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات: البويرة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، سيدي بلعباس والنعامة نساقط أمطار رعدية.
كما حذرت نشرية أخرى من المستوى الأول من موجة حر تجتاح ولايتي: أدرار وبرج باجي مختار.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بموجة حر تجتاح ولايتي :
أدرار و برج باجي مختار
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— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 22, 2021