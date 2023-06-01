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تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر 23 ولاية شرقية وغربية
الجزائر

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر 23 ولاية شرقية وغربية

الشروق أونلاين
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تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر 23 ولاية شرقية وغربية
ح.م

نبهت نشرية لديوان الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة عبر العديد من الولايات الشرقية والغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول، أفادت نشرية جديدة بتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات تستمر إلى غاية 6 مساء عبر بعض الولايات وإلى صبيحة الجمعة عبر أخرى.

الولايات المعنية: سيدي بلعباس، سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، سعيدة والنعامة.

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